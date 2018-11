Thierry Olive (L'amour est dans le pré) tacle Guy qui "ne méritait pas sa place"

Thierry Olive, candidat culte de L'amour est dans le pré en 2012, ne manque visiblement pas un seul épisode du programme. Interviewé par Télé Loisirs au sujet de la maladie dont il souffre, le diabète, l'agriculteur n'a pas hésité à faire part de ce qu'il pensait de Guy et Jacques, candidats de cette nouvelle édition d'ADP. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne les porte pas dans son coeur.

Guy, l'éleveur de brebis et charcutier de l'Ariège, a renvoyé Francine chez lui après qu'elle a tenté de se rapprocher de lui et Monserrat a ensuite décidé de quitter l'aventure. Guy finit donc seul, mais pour Thierry Olive, le candidat n'aurait même pas dû faire partie du casting. Il déclare : "Guy a renvoyé ses prétendantes [ce qui n'est pas vrai comme expliqué plus haut, NDLR]. Elles lui avaient écrit, avaient fait le déplacement... Il ne méritait pas sa place ! Pareil pour Jacques." Jacques n'a en effet pas trouvé l'amour et a demandé à Patricia, sa dernière prétendante, de rentrer chez elle.

Si ces deux épilogues ont autant touché Thierry Olive, c'est parce qu'il estime que d'autres agriculteurs, peut-être plus en recherche de l'âme soeur, aurait peut-être pu intégrer l'aventure de M6 à leur place. "Moi quand j'ai vu ça, ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Quand j'ai fait L'amour est dans le pré, j'étais seul, je souffrais de la solitude, j'avais besoin du programme. Beaucoup de gens en ont besoin, mais ils sont trop timides ou n'ont pas le physique, et on ne les prend pas", a-t-il expliqué.