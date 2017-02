Thierry Omeyer : Une belle photo avec son fils Loris pour savourer encore

Les acclamations de la nation bleue, les honneurs de l'Élysée, la couv' de Hand Action et un sujet dans Paris Match : Thierry Omeyer ne se lasse pas de savourer son cinquième titre de champion du monde, acquis avec les honneurs et à domicile le 29 janvier 2017 face à la Norvège.

Encore sur son petit nuage bien qu'il soit entre-temps retourné à l'AccorHotels Arena de Paris pour disputer le Hand Star Game de la Lidl Starligue (rendez-vous de gala entre all-stars du championnat de France de handball), le gardien de 40 ans a publié sur les réseaux sociaux samedi 4 février une nouvelle photo illustrant son bonheur. Elle met en scène, une fois de plus, son fils de 8 ans, Loris, et une certaine médaille d'or, un soir de gloire...

Une photo souvenir qui s'ajoute à celle – parue quelques jours plus tôt – de Loris et sa grande soeur Manon, 14 ans, avec leur papa et le trophée du Mondial. Issus du mariage heureux de "Titi" et de sa femme Laurence, ils auront été ses meilleurs supporters.