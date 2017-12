Thierry Samitier et sa compagne Marina Pastor, complices face à Danièle Gilbert

Jeudi 30 novembre, quelques célébrités ont eu la chance de pouvoir assister à l'une des premières représentations du spectacle Un soir encore avec elle : Hommage à Dalida à la Nouvelle Eve à Paris. Parmi elles, le comédien Thierry Samitier.

Avant de découvrir le show vintage mené par Régina Rebecca et Loïc Ney, le comédien de Nos chers voisins (TF1) et ex-candidat de Danse avec les stars 6 a en effet pris la pose avec sa compagne Marina Pastor, celle qui incarnait la maman de Kyan Khojandi dans la série Bref sur Canal+. L'acteur de 54 ans s'est donc octroyé une petite parenthèse disco et variété française avant de convoler en justes noces et de s'installer à la Réunion où le duo a passé un excellent séjour il y a deux semaines en marge de la première édition du festival du film court de Saint-Pierre !

Sur place, le couple a pu croiser la route de l'incontournable Danièle Gilbert (74 ans), du créateur de mode Christophe Guillarmé mais aussi celle des stars de télé-réalité Mélanie Dedigama (Secret Story 10, Moundir et les apprentis aventuriers 2...) et Nadège Lacroix (Secret Story 6, Les Anges de NRJ12...) visiblement ravies de redécouvrir su scène le répertoire de l'immense Dalida.

Le spectacle Un soir encore avec elle : Hommage à Dalida se joue jusqu'au 23 janvier 2018 à La Nouvelle Eve.