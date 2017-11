Thierry Samitier (Nos chers voisins) : Bientôt le mariage avec Marina Pastor

Heureuse nouvelle pour Thierry Samitier ?

L'acteur de Nos chers voisins était l'invité d'honneur du Festival du film court 2017 à Saint-Pierre à la Réunion. Et il n'était pas seul, sa compagne Marina Pastor était à ses côtés pour le soutenir. Les tourtereaux auraient d'ailleurs fait une confidence : ils seraient en pleine préparation de leur mariage si l'on en croit les informations du magazine Ici Paris.

En revanche, l'ancien candidat de Danse avec les stars (saison 6, en 2015) et sa moitié n'ont pas souhaité donner de plus amples précisions. Le public ne saura donc pas où leur cérémonie sera organisée ni même quand elle aura lieu.

En revanche, le comédien a confié au site Clicanoo qu'il aimerait beaucoup déménager à la Réunion : "Le yogi et guru indien Ramana Maharshi, décédé au début du siècle dernier, disait qu'on ne sait pas qui on est sans emprunter la voie spirituelle. J'ai compris que pour y arriver, il faut... moins de pensées ! Avec le repos mental, les réponses à nos questions viennent toutes seules. Eh bien, je ressens exactement ça ici depuis que je suis arrivé quand je me balade dans les rues, les magasins, que je parle aux gens souriants, tellement plus détendus que les Parisiens ! C'est comme si j'avais la démonstration de mes leçons en grandeur nature. Avec ma compagne Marina Pastor, c'est ici que nous avons envie de vivre ! Ça se confirme tous les jours !"