Thierry Steimetz : Amputé de la jambe à 33 ans, le footballeur émeut

Une histoire qui inspire force et respect. Mercredi 3 mai, le club allemand du FC Hombourg a annoncé une mauvaise nouvelle : la fin de carrière de l'un de ses joueurs, le Français Thierry Steimetz. L'ancien meneur de jeu de 33 ans a dû être amputé en raison d'une tumeur devenue maligne, est-il indiqué sur le site internet de l'équipe.

"Après plusieurs analyses, les médecins et le joueur se sont concertés pour arriver à la conclusion que l'amputation de la jambe était la solution qui offrait le plus de chances pour vaincre la maladie", est-il expliqué. Le club allemand assure qu'il fera tout ce qui est possible pour lui apporter son soutien et que le joueur est désormais de retour chez lui.

Footballeur amateur, Thierry Steimetz était passé professionnel le temps d'une saison (2011-2012) sous les couleurs du FC Metz, qui évoluait alors en Ligue 2. Une saison marquée par une rétrogradation en National. Suite à l'annonce de l'opération de son ancien joueur, le FC Metz a relayé l'information sur son compte Twitter, lui adressant toutes ses pensées. "Toutes nos pensées à Thierry Steimetz, passé par le #FCMetz au cours de la saison 2011-2012, qui a été amputé de la jambe", a-t-il été posté avec émotion.