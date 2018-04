Thomas Beatie (Secret Story 10) papa : 1re photo de bébé et le sexe dévoilé

Thomas Beatie dévoile les informations au compte-gouttes. Samedi 7 avril 2018, le candidat de Secret Story 10 – qui avait pour secret "Je suis le premier homme enceinte au monde" – annonçait à ses abonnés qu'il devenait papa pour la quatrième fois. "Enfin, notre miracle est arrivé ! Maman et bébé sont heureux et en bonne santé ! Plus à venir...", a-t-il écrit en légende d'une photo Instagram sur laquelle on l'aperçoit la tête posée sur le ventre de sa femme Amber. Cette dernière est quant à elle allongée sur son lit d'hôpital, munie d'un masque à oxygène.

Et ce lundi 6 avril, c'est le sexe de son bébé que Thomas a révélé a ses abonnés d'une façon assez originale. "Voilà, c'est un garçon !!! It's a boy !!! Papa et la première couche de bébé...", a-t-il écrit en commentaire d'un instantané sur lequel on le découvre en train de changer son fils, le visage un peu inquiet.