Thomas Beatie (Secret Story 10) papa : Son "miracle" est né !

Thomas Beatie est un homme encore plus comblé. Samedi 7 avril 2018, le candidat de Secret Story 10 - qui avait pour secret "Je suis le premier homme enceinte au monde" - a annoncé la naissance de son nouvel enfant.

"Enfin, notre miracle est arrivé ! Maman et bébé sont heureux et en bonne santé ! Plus à venir...", a-t-il légendé une photo sur laquelle on l'aperçoit la tête posée sur le ventre de sa femme Amber. Cette dernière est quant à elle allongée sur son lit d'hôpital, munie d'un masque à oxygène. Pas de signe de leur bébé en revanche. Mais on imagine que Thomas ne tardera pas à en dévoiler une adorable photo.

Avant cette annonce, l'ancien habitant de la Maison des Secrets dévoilait une vidéo d'Amber en plein monitoring (une machine qui permet de voir comment bébé réagit aux contractions), ainsi qu'un instantané sur lequel sa moitié mettait en avant son gros baby bump.