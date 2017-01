Thomas Buffel : Le joueur endeuillé, sa femme emportée par un cancer à 38 ans

Malgré la maladie, Thomas Buffel et Stéphanie De Buysser ont toujours voulu rester positifs. Et parce qu'ils avaient l'espoir de passer le reste de leur vie ensemble, le footballeur et sa compagne s'étaient mariés discrètement il y a environ un an en présence de leurs adorables jumeaux. Véritable papa poule, Thomas Buffel avait d'ailleurs partagé une vidéo montage regroupant de tendres instants captés depuis leur naissance.