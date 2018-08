Thomas Dutronc, fan insoupçonné de Britney Spears : "Everytime, ça me séduit"

Le 7 septembre 2018, Thomas Dutronc revient avec Live Is Love, un album enregistré lors de sa tournée avec son groupe Les Esprits manouches. À cette occasion, l'artiste de 45 ans dévoile ses coups de coeur inavouables dans une interview au supplément week-end du Parisien, en kiosques ce 31 août, et son admiration pour le quatrième album de Britney Spears.

Sans trop de surprise, au rayon "j'avoue, je n'aime pas", Thomas Dutronc révèle ne pas raffoler des questions sur ses parents (Jacques Dutronc et Françoise Hardy ) et des selfies systématiques avec les fans, trop expéditif comme "rapport humain". La vraie surprise, c'est dans la catégorie "j'aime" où l'on découvre par exemple que le chanteur est gamer, fan de World of Warcraft. Il avoue également adorer regarder les filles en maillots de bain sur Instagram : "Une fois, j'ai envoyé un message à une fille pour lui dire que la trouvais 'charmante'. Je n'avais pas d'arrière-pensées et, pourtant, ça a pris des proportions démesurées. (...) Je n'ai plus jamais recommencé."

Ce que les admirateurs de Thomas Dutronc n'imaginent probablement pas, c'est qu'il est un fan de l'album In the Zone de Britney Spears, sorti en 2003. Pour lui qui n'écoute "que du jazz", c'est assez surprenant mais il trouve ce disque "franchement bon" : "Quand on oublie le côté commercial, on se rend compte que les mélodies sont redoutables. Et cette ballade romantique [Everytime, NDLR], c'est sirupeux, kitsch, mais ça me séduit à chaque fois." Ce single mythique de Britney Spears, accompagné par un clip controversé (dans lequel la star se noie dans sa baignoire), est une réponse désarmante à l'arrogant Cry Me a River de son ancien compagnon Justin Timberlake. Un grand moment de pop culture, ni plus ni moins...