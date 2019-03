Thomas Dutronc, Romain Sardou élégants face à Carole Rousseau

À l'occasion de la 9e édition du gala de l'association Sauveteurs Sans Frontière, de nombreuses personnalités étaient présentes, au palais d'Iéna à Paris, lundi 25 mars 2019. Une soirée caritative marquée par le geste généreux de l'humoriste Ary Abittan et de l'acteur François Berléand, qui ont tous deux mis en vente une de leurs vestes. Les profits reviennent naturellement à l'association, qui lutte depuis l'an 2000 à porter assistance à des personnes en danger dans le monde entier.

Plusieurs célébrités étaient de la partie, à l'image de Thomas Dutronc, Michel Drucker, Bernard Montiel et l'acteur Lionel Abelanski, qui étaient tous très élégants pour l'occasion. Notons la présence rare de Romain Sardou, le second enfant de Michel Sardou. Enrico Macias était aux côtés du grand-rabbin de France, Haïm Korsia. La présentatrice de Enquête sous haute tension (C8), Carole Rousseau était également présente.

Sidney Toledano, ancien PDG de Christian Dior Couture a pris la pose pour les photographes, tout comme Alexandre Mars, homme d'affaires et philanthrope. L'ancien ministre de l'Économie, Arnaud Montebourg, faisait partie des invités, à l'image de l'acteur récemment césarisé, Alex Lutz. Éliette Abécassis, réalisatrice et auteur, était assise à la même table que le producteur Alain Goldman et Sylvie Rousseau, la directrice générale de Dior. Les présidents de l'association Sauveteurs Sans Frontières, Arié Levy et Catherine Madar étaient évidemment présents lors de cette jolie soirée.