Thomas Hollande : Il va épouser sa belle Émilie Broussouloux

"Love is in the air"... Après deux ans de relation amoureuse, Thomas Hollande, le fils de l'ancien président de la république François Hollande et de Ségolène Royal, va visiblement épouser sa jolie compagne, la journaliste sportive Émilie Broussouloux. Sur Instagram, la jeune femme a posté une photo qui en dit long.

#evjf #meilleuresamiesdumonde #heureuse Une publication partage par Emilie Broussouloux (@emiliebroussouloux) le 27 Juin 2018 10 :39 PDT

Thomas Hollande, actuel avocat des salariés de BuzzFeed France menacés de licenciement, fréquente Émilie Broussouloux depuis environ deux ans. Les amoureux se sont affichés à plusieurs reprises à des événements médiatiques comme lors du Festival de Cannes. Il n'est pas non plus rare de voir l'ancien amoureux de Joyce Jonathan assister à un match de foot avec sa nouvelle compagne. Thomas Montet

