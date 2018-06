Thomas Hollande : Sa fiancé Émilie Broussouloux dévoile sa belle bague

Jeudi 28 juin 2018, Paris Yacht Marina accueillait, sur le port de Grenelle, la dernière soirée de la 6e édition du Trophée de la Pétanque gastronomique. On a ainsi pu voir l'avocat Thomas Hollande, fils de l'ancien président François Hollande et de l'ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique Ségolène Royal, au bras de sa fiancée.

C'est tout sourire, sous le soleil déclinant et devant l'objectif des photographes, que Thomas Hollande a pris la pose, impeccable en costume avec sa chérie, la journaliste sportive Émilie Broussouloux. Cette dernière, charmante en robe fleurie d'inspiration estivale, portait à son doigt sa bague de fiançailles, signe d'un mariage imminent. Sur Instagram, la journaliste de 27 ans avait posté une photo révélant avoir fait son enterrement de vie de jeune fille à la dune du Pilat. Elle va donc dire oui à l'avocat de 33 ans, actuellement occupé à défendre les salariés de BuzzFeed France, menacés de licenciement. Le couple se fréquente depuis environ deux ans.

Le Trophée de la Pétanque gastronomique propose à ses visiteurs une vingtaine d'ateliers gastronomiques animés par des producteurs, des grands chefs et des Meilleurs Ouvriers de France. Des bars à cocktails et à champagne ainsi que des dégustations de crus prestigieux complètent cette balade gourmande le long des quais de Seine. Bien évidemment, les plus adeptes de la petite boule peuvent aussi s'affronter en équipes de trois personnes, des triplettes, sur 15 terrains installés spécialement pour l'occasion.

