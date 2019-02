Thomas Isle et sa compagne Carole Tolila : "On se sait très complémentaires"

Thomas Isle et Carole Tolila, couple discret, ne manquent pas de projets et d'envies. Interrogée par nos confrères de Télé Star, la jolie animatrice de Silence, ça pousse ! (France 5) a révélé que son compagnon animateur de La Quotidienne (France 5 également) et elle réfléchissaient parfois à la possibilité de travailler ensemble...

"On en parle beaucoup, parce qu'on se sait très complémentaires (...) En fait, l'idéal serait de présenter ensemble dans une émission spéciale, un 'one shot', pour voir si notre couple à la ville fonctionne aussi à l'écran", a-t-elle indiqué d'entrée de jeu. Et la maman d'Edgar (6 ans) et Thelma (3 ans), fruits de ses amours avec Thomas, de tempérer : "Mais pour notre vie de famille, c'est bien d'avoir chacun son émission... Mes parents ont travaillé ensemble, donc je n'ai pas forcément envie de reproduire la même chose !"

En attendant de travailler avec l'homme qui partage sa vie, Carole Tolila se concentre sur son quotidien déjà bien rempli. Une vie de famille à Paris, des tournages dans le Cotentin [chez Stéphane Marie de Silence, ça pousse !, NDLR] et des apparitions dans Télématin sur France 2, voilà de quoi l'occuper ! "C'est dans mon tempérament, je suis accro au travail. Être débordée, c'est mon fonctionnement. Mais c'est propre à toute femme qui essaie de mener de front une vie de maman et une vie active", a-t-elle commenté.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosque.