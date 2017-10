Thomas Jouannet, in love d'Armelle Deutsch : "Vivre à deux, ce n'est pas facile"

Thomas Jouannet (47 ans) est de retour dans la série de TF1 dont les deux premiers épisodes avaient fédéré une moyenne de 5,7 millions de téléspectateurs. À cette occasion, il a accordé une interview au magazine Télé Loisirs.

Discret sur sa vie privée, il admet ne pas aimé se montrer : "Ce n'est pas trop mon truc. C'est bien de garder une part de mystère... Parfois, je me dis qu'il faudrait peut-être que je m'expose un peu plus, mais je ne vais pas forcer le naturel."

Marié depuis 2010 à l'actrice Armelle Deutsch, le beau Suisse de 47 ans qui n'est autre que le père de Chloé Jouannet (19 ans), fille qu'il a eue avec Alexandra Lamy, a ensuite évoqué sa vie de couple et le fait de partager le quotidien d'une femme qui fait le même métier que lui. "Vivre à deux, quoi qu'il arrive, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile ! Partager ma vie avec une actrice, ça me convient. On partage les mêmes centres d'intérêt, on a des amis communs..., déclare-t-il. Ce qui est génial, c'est qu'on travaille tous les deux. S'il y avait un déséquilibre, cela pourrait être plus compliqué..."

Avec Armelle, Thomas Jouannet est le père de deux enfants dont on ne sait pas grand-chose.

Côté actualité, l'acteur sera de retour dans la saison 3 de Nina sur France 2 et tournera dans le téléfilm La Promesse du feu.