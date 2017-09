Thomas (Koh-Lanta Fidji), atteint d'une maladie : "On m'a déclaré apte à partir"

Vendredi 15 septembre, Thomas a été contraint d'abandonner l'aventure Koh-Lanta Fidji à cause d'une perforation du tympan. Une nouvelle difficile à digérer pour le compétiteur. Interviewé par Purepeople.com, le jeune homme de 21 ans a confié qu'il avait bien failli ne jamais participer au jeu.

"Je m'étais préparé énormément avant mon départ pour Koh-Lanta et je regardais l'émission depuis très longtemps. Je sais que j'aurais pu aller beaucoup plus loin", confie celui qui qualifie son départ de "douche froide".

L'aventure Koh-Lanta, Thomas en rêvait depuis des années et quand il s'est inscrit et a passé les différentes étapes du casting, il a appris une terrible nouvelle. "Noël dernier, on a découvert que je souffrais de la maladie de Crohn [maladie inflammatoire chronique du système digestif, ndlr]. J'ai passé toutes les phases de casting à ce moment-là. Ce n'était pas facile mentalement pour moi", explique-t-il.

Malgré la maladie, il a pu participer au programme, il explique : "J'en ai parlé à l'Insep [Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, ndlr], c'était à eux de voir si je pouvais partir pour Koh-Lanta ou pas. Ils m'ont déclaré apte et la production aussi. Du coup, j'étais encore plus motivé."

Si la maladie de Crohn peut déclencher chez Thomas des crises lorsqu'il mange beaucoup ou certains aliments en particulier, elle aussi eu un avantage pour lui dans le jeu. Cette affection chronique causant des pertes de l'appétit, Thomas n'a pas du tout souffert de la faim.

Propos exclusifs ne pouvant être repris dans la mention Purepople.com.