Thomas (Koh-Lanta Fidji) et son ex-Miss Mélody séparés : "Inutile de juger..."

Une belle histoire vient de se terminer...

Thomas de Koh-Lanta Fidji (2017) et sa belle Mélody (ex-Miss Océane 2017) viennent d'annoncer sur leurs réseaux sociaux que leur idylle avait touché à sa fin. "Chers tous, Nous attendions un moment propice pour nous confier intimement à vous... Nous vous devons bien cela, vous qui avez toujours été là pour nous soutenir, nous encourager et nous suivre. Il est donc temps de vous faire part de notre séparation", ont-ils chacun écrit sur leur propre compte Instagram en commentaire d'anciennes photos complices d'eux.

Et le couple d'expliquer avec une grande franchise : "Depuis quelques mois, nous avons cherché l'un comme l'autre les solutions pour maintenir cette flamme qui illuminait notre histoire depuis le début. Jusqu'alors, nous avions toujours été plus forts que les vents contraires qui menaçaient de l'éteindre. Mais plutôt que de se brûler les ailes dans l'espoir hypothétique d'un avenir en commun, il nous a semblé plus honnête et plus constructif de terminer notre belle histoire en douceur et sans amertume. Ce fut pour nous une superbe première aventure qui restera gravée à tout jamais dans nos mémoires. (...) Nous garderons de notre relation le souvenir d'un amour fort et sincère illustrant avec intensité notre jeunesse. Nous nous portons un respect mutuel qui doit vous permettre de comprendre la situation. Inutile de juger sans savoir, de prétendre sans connaître... Nous restons l'un et l'autre à vos côtés mais simplement, désormais, avec des histoires et des projets différents."

Pour rappel, Thomas (22 ans) avait dû quitter l'aventure Koh-Lata Fidji pour raisons médicales.