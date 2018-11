Thomas (L'amour est dans le pré 2018) en froid avec Romain : "Il s'est fâché"

Après le tournage de L'amour est dans le pré 2018 , Thomas et Romain ne sont pas restés longtemps en couple et, entre eux, cela ne s'est pas très bien terminé.

Comme le révèle Thomas à Télé Loisirs, "ça été comme un feu : intense mais très court." Si l'ostréiculteur pense que la distance a joué – Romain vit en Suisse, lui sur la côte Atlantique –, il estime surtout que son prétendant "voulait plus changer de vie que trouver l'amour".

Comme il l'avait déjà un peu expliqué lors du bilan, Romain a aussi montré des signes de jalousie lorsqu'il est parti en vacances en Irlande avec une amie. "Je souhaitais éteindre mon téléphone. J'avais terminé ma saison et j'avais envie de faire le point sur ma vie. Et il n'a pas du tout compris. Il s'est dit que si je ne donnais pas de nouvelles, c'est que je ne l'aimais pas. Ce voyage en Irlande m'a prouvé que je n'avais pas eu besoin de beaucoup d'énergie pour que cette relation se termine. J'ai réalisé que notre rencontre ne tenait pas à grand-chose. En fait, Romain n'a pas non plus insisté pour que l'on continue notre aventure", raconte Thomas dans les détails.

Mais l'ex-compagnon de Thomas n'a pas très bien pris l'annonce de la fin de leur relation. Le candidat d'ADP raconte : "Il s'est fâché. Du coup, je l'ai laissé sans réponse. Depuis, il n'y a plus aucun contact, j'ai abandonné en disant qu'il n'y avait plus rien à faire. On est en froid. C'est dommage. J'ai plus de contacts avec Garrett qu'avec lui."

Depuis, Thomas est passé à autre chose, il a trouvé l'amour auprès de Mehdi, qu'il a rencontré grâce à une application. Ils vivent même ensemble aujourd'hui !