Thomas (L'amour est dans le pré 2018) : Il a bien trouvé l'amour !

Qu'on se le dise, le très séduisant Thomas, candidat gay de L'Amour est dans le pré 2018 (M6), n'est plus un coeur à prendre !

En effet, comme il l'a confié lors d'un entretien avec le Maine Libre, l'ostréiculteur de 31 ans, installé en Charente-Maritime, a bien trouvé l'amour grâce à l'émission de dating animée par Karine Le Marchand.

S'il ne dit évidemment pas si l'heureux élu est le dynamique Garrett ou le plus calme Romain – qu'il a décidé d'inviter chez lui pour passer quelques jours –, Thomas a toutefois assuré auprès de nos confrères : "Non seulement j'ai rencontré quelqu'un, mais en plus, on est vraiment bien pris en main par la production." Et celui qui craignait de repartir célibataire de poursuivre sur l'image qu'il renvoie jusque-là via l'émission : "En ce qui me concerne, les séquences ont été bien coupées, bien montées. Je trouve que ça me représente comme je suis vraiment." Bref, il est plus que ravi de sa participation !

Pourtant, lors du tournage des speed-datings, le jeune trentenaire ne cachait pas quelques appréhensions... Surtout lorsqu'il a constaté que de nombreux prétendants n'avaient finalement pas souhaité faire le déplacement jusqu'à Paris. "À l'origine, j'en avais sélectionné bien plus, quinze. Beaucoup de gens se sont désistés dès l'instant où ils ont appris qu'ils passeraient devant les caméras. (...) J'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que l'émission leur fasse aussi peur. Ça a son avantage. Seuls les plus courageux sont venus !", a-t-il récemment expliqué à nos confrères de Télé Loisirs.

L'amour est dans le pré 2018, c'est chaque lundi à 21h sur M6 !