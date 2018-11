Thomas (L'amour est dans le pré 2018) : "Mehdi ne devait pas venir au bilan"

Lundi 19 novembre, Karine Le Marchand a pris des nouvelles des candidats de L'amour est dans le pré 2018 (M6). Parmi eux, il y avait Thomas. L'ostréiculteur a révélé qu'il n'était plus en couple avec Romain mais qu'il avait trouvé l'amour auprès de Mehdi. Un jeune homme avec qui il a déjà emménagé.

"La vie est extraordinaire. Presque aussitôt après la fin de ma relation avec Romain est arrivé un beau garçon séduisant qui habite avec moi aujourd'hui", confirme le candidat à Télé Loisirs. Mehdi qui est originaire du Mans, où Thomas travaille sur les marchés, ne l'a toutefois pas rencontré lors d'une vente de fruits de mer. "J'ai retrouvé l'amour par le biais d'une application sur laquelle je me suis réinscrit un mois après ma rupture avec Romain. Et pour une fois, ça s'est bien passé. Ses premières images et messages étaient intéressants. Il y a eu une séduction instantanément", explique Thomas à TVMag. Leur histoire d'amour est donc née grâce aux nouvelles technologies !

Si les deux hommes sont sur la même longueur d'onde aujourd'hui, au départ il y a eu de petites tensions. Mehdi, qui a rencontré Thomas avant la diffusion de L'amour est dans le pré, ne savait pas que sa moitié avait participé au programme. "Au début, il était un peu jaloux, il redoutait mes passages dans le programme, me voir avec d'autres hommes. C'est pourquoi il ne devait pas venir au bilan. Karine Le Marchand a un peu insisté et ça s'est finalement concrétisé", confie-t-il

Très amoureux, les deux hommes font aujourd'hui tout ensemble et souhaitent ouvrir un restaurant. On leur souhaite de concrétiser leurs projets.