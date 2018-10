Thomas (L'amour est dans le pré 2018) : "Romain me bouffait des yeux"

Dans L'amour est dans le pré 2018, Thomas a demandé à Romain et Garrett de passer quelques jours à ses côtés. Si tout le monde s'est bien entendu, très vite, Romain a pris de l'avance sur l'Américain. Interviewé par le magazine Télé Loisirs, l'ostréiculteur revient sur son aventure et raconte ce qui lui a déplu chez Garrett et attiré chez Romain.

"Garett est adorable, c'est vrai qu'il peut prendre beaucoup de place", déclare tout d'abord le candidat. Et ce n'est pas Romain qui le contredirait étant donné qu'il a failli quitter l'aventure à cause de son rival qu'il ne supportait plus. Cependant, ce n'est pas ce trait de caractère de Garrett qui a dérangé Thomas, mais plutôt le fait que son prétendait ne semblait pas très posé. L'agriculteur explique : "Garrett m'a dit pas mal de choses contre-productives. Il m'a expliqué qu'il avait besoin qu'on le cadre et qu'il n'était pas très fidèle : des choses qui ne me convenaient pas." Et l'Américain n'a pas non plus vraiment dragué Thomas, un autre point qui ne joue pas en sa faveur : "Garrett a oublié de me séduire. La seule chose qu'il m'ait dite, c'est : 'Sache qu'il ne faut pas que je boive trop, sinon, je risquerais de t'embrasser.' C'était mignon, mais ça ne me suffisait pas. Et puis, depuis le début, il y avait une attirance avec Romain."

Et en effet, pas de doute, avec l'autre prétendant, les choses sont bien différentes. L'envie d'un contact s'est fait sentir : "Romain est le seul qui me bouffait des yeux. Il en avait envie, moi aussi. (...) C'était une préférence, pas de l'amour. J'avais envie de le découvrir et de me projeter avec lui." Pourtant, certains traits de caractère du prétendant ont un peu effrayé Thomas. Il explique : "J'étais sceptique, car je savais que que je n'avais pas le même rythme de vie que lui : je vis en colocation et je suis plus fêtard que lui. Mais j'avais déjà l'impression que ça pourrait être génial à deux." Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Réponse très vite !