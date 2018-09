Thomas (L'amour est dans le pré) déçu par son coup de coeur : "C'était bizarre"

Lundi 24 septembre 2018, M6 dévoilait un nouvel épisode de L'amour est dans le pré. Cette semaine, les téléspectateurs ont pu découvrir les premiers jours de Thomas en compagnie de ses deux prétendants : Romain et Garrett. Alors qu'il est toujours indécis et incapable de déterminer lequel est son favori, l'ostréiculteur originaire de Charentes-Maritime semble malgré tout avoir fait le bon choix lors des speed-dating.

Au moment de cette étape cruciale pour le reste de l'aventure, Thomas avait eu du fil à retordre pour sélectionner les deux hommes qu'il inviterait à partager son quotidien. Toutefois, il y a bien un rendez-vous en particulier qui ne l'avait pas emballé du tout. Pour le magazine Têtu, le premier agriculteur gay de l'émission (vu à l'antenne car un autre avait abandonné) revient sur sa rencontre avec Vincent, son coup de coeur des courriers qui, finalement, l'avait beaucoup déçu en tête-à-tête.

"Déjà, c'était bizarre, car je l'ai appelé Julien tout au long de l'émission, et jusqu'au dernier moment pour lui dire au revoir. Je suis allé le voir et je lui ai dit : 'Je suis désolé Julien, mais ça va pas être possible.' Il m'a répondu : 'Je m'appelle Vincent'... La boulette", se souvient-il.

Par ailleurs, Thomas avait été gêné par un geste "coquin" de la part de Vincent : "C'est le seul mec qui a réussi à me filer son numéro pendant le speed dating. Il l'avait écrit sur la bouteille de vin qu'il m'a offerte. J'ai trouvé ça tellement injuste vis-à-vis des autres."

Mais ce qui l'a le plus marqué, c'est sa garantie d'être choisi par l'ostréiculteur, sans forcément faire d'efforts. Une attitude rédhibitoire pour le candidat en quête d'amour : "Il était sûr de gagner, il avait une assurance qui ne m'a pas plu. Il m'a dit qu'il était certain que j'allais le choisir quand il m'a envoyé la vidéo [lors des courriers, ndlr]. J'ai préféré la sincérité de Romain, et le fait que Garrett soit énergique et touchant à la fois. Pourtant, Vincent était canon et il partait avec des bons points d'avance."

