Thomas Letourneur (Top Chef 2017) est un motard sexy !

Mercredi 25 janvier 2017, les téléspectateurs de M6 faisaient la connaissance de Thomas Letourneur. Le beau brun de 29 ans a été choisi pour participer à l'aventure Top Chef 2017 aux côtés de Carl Dutting (gagnant d'Objectif Top Chef), Guillaume Sanchez ou encore de la sexy Marion Lefebvre.

Thomas Letourneur est chef privé de direction à Meudon (Hauts-de-Seine, 92). Très ambitieux, il souhaite ouvrir prochainement son restaurant et décrocher des étoiles. Mais la restauration n'est pas sa seule passion. Le membre de la brigade d'Hélène Darroze adore la moto comme on peut le voir sur son compte Instagram et officie d'ailleurs dans un garage. Il se plaît également à custumiser des deux-roues.

Et pour finir, le jeune homme est... mannequin. Pour preuve, son joli minois lui a fait s'attirer les faveurs de la célèbre marque Azzaro l'an dernier. Thomas a en effet participé à un spot publicitaire intitulé The Wanted Biker. On l'y découvre notamment en train de créer une moto pour les beaux yeux d'une femme. Une vidéo classe et sexy à retrouver ci-dessous.