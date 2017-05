Thomas (Secret Story 10) : L'incroyable somme qu'il demande pour un 4e bébé

Lors de la 10e saison de Secret Story, Thomas Beatie avait surpris les téléspectateurs. Et pour cause, le doyen du jeu d'enfermement avait révélé être le premier homme enceinte au monde. Comme on l'apprenait dans son portrait sur TF1, Thomas Beatie est en réalité né femme, sous le nom de Tracy.

Tandis que son épouse Nancy ne pouvait avoir d'enfants, le candidat de Secret Story 10 s'était proposé pour porter leurs bébés. À l'époque, il avait entrepris les démarches pour changer de sexe, mais avait gardé ses organes génitaux féminins.

En 2008, le couple a alors accueilli la petite Susan. Jensen et Austin sont, eux, nés en 2010. Les trois enfants ont été portés par Thomas Beatie.