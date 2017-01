Thomas Sotto, Michel Cymes et leurs épouses: Soirée chic pour le Prix d'Amérique

A la veille du 96e Prix d'Amérique Opodo, qui s'est couru dimanche après-midi sur l'hippodrome de Vincennes, nombre de personnalités férues de courses hippiques se rassemblaient à Paris samedi soir (28 janvier 2017) pour trinquer à la santé de ce rendez-vous mondial du trot attelé et de son futur vainqueur.

Le prestigieux hôtel Salomon de Rothschild, dans le 8e arrondissement, accueillait les agapes de cette réunion de connaisseurs parmi lesquels on pouvait naturellement compter la légendaire chroniqueuse hippique Pierrette Brès, superbe, en robe champagne, à quelques jours de son 78e anniversaire (le 12 février). La turfiste chevronnée a pu croiser des visages familiers, comme celui de Dominique de Bellaigue, président de la société Le Trot, accompagné de son épouse, ou celui du député des Yvelines Jacques Myard, spécialiste des questions hippiques à l'Assemblée.

Rivaux sur les ondes, le journaliste Thomas Sotto, qui anime la Matinale d'Europe 1, et le plus célèbre docteur du PAF, Michel Cymes, qui intervient dans celle de RTL, ont fait cause commune lors de cette soirée de gala, posant avec plaisir pour une photo souvenir avec leurs épouses. Le chirurgien Eric Cheysson, président de la Chaîne de l'espoir, s'est aussi joint à eux lors du photocall, au cours duquel on a pu également voir poser la danseuse étoile du ballet de l'Opéra de Paris Marie-Agnès Gillot, la comédienne et auteure Victoria Bedos ou encore l'actrice Barbara Cabrita, accompagnée par Aurélien Amzallag.

Tous ont pu émettre leurs pronostics pour la course phare du lendemain et débattre sur la capacité de Bold Eagle, l'Usain Bolt des hippodromes, à conserver son titre de 2016. Ce qu'il a fait ! Grand favori de l'épreuve, le trotteur drivé par Franck Nivard s'est adjugé sous le regard de 40 000 spectateurs - dont, sans doute, encore de nombreuses personnalités - ce 96e Prix d'Amérique Opodo. Le cheval de 6 ans, "très gentil, calme et attachant" et qui "aime les câlins" en plus d'être le meilleur, comme le confiait cette semaine son lad Hugues Monthulé à Ouest France, aura bien mérité quelques flatteries à l'arrivée.