Thomas Sotto remplaçant de Marc-Olivier Fogiel sur RTL : "C'est un défi"

Nouveau défi de taille pour Marc-Olivier Fogiel. Après avoir fait les très bonnes audiences de la station RTL dans On refait le monde et dans RTL Soir depuis la rentrée 2012, l'animateur et producteur de 49 ans s'apprête à devenir le directeur général de BFMTV. Un rôle qu'il endossera à partir de juillet prochain. Pour lui succéder à l'antenne, c'est Thomas Sotto qui a été désigné. Le présentateur s'est confié auprès de Télé Star sur ce retour à la radio.

L'ancien animateur d'Europe 1 prendra les rênes du 18-20 h de RTL et s'en réjouit : "J'avais très envie de revenir à la radio. Quand j'ai fait la promo de mon bouquin [Une aventure nommée Federer, NDLR], chaque fois que je m'asseyais devant le micro, je me disais que j'aimais ça et que ça me manquait. Est-ce que j'ai rêvé de cette tranche-là ? Je mentirais si je disais que cela ne m'avait pas traversé l'esprit, mais je n'ai pas eu besoin de rêver trop fort puisque Christopher Baldelli, patron de RTL, m'a contacté très tôt pour me proposer le poste."

Thomas Sotto n'a donc bien évidemment "pas hésité longtemps" avant d'accepter la proposition du boss de la station radio. D'autant plus qu'il a compris que c'était une volonté de la part de Marc-Olivier Fogiel de voguer vers de nouvelles aventures. "Il a même eu des mots très aimables à mon égard qui m'obligent. Je suis conscient que ce n'est pas facile de passer après Marc-O. Il était très fort pour avoir les meilleurs invités. C'est un défi de remplacer Marc-Olivier Fogiel et de faire aussi bien que lui", a ajouté l'homme de 45 ans.

En parallèle, Thomas Sotto officiera toujours sur France 2 la saison prochaine. S'il n'a aucun doute sur le fait que L'émission politique sera de retour, il a "une incertitude pour Escape News", qu'il présente sur France 4.

À noter qu'il sera coprésentateur de L'Émission politique consacrée, aux élections européennes, mercredi 22 mai, sur France 2.

L'intégralité de l'interview de Thomas Sotto est à retrouver dans le magazine Télé Star du 13 mai 2019.