Thomas Vergara : La belle surprise de Nabilla pour ses 32 ans

Après avoir accueilli son papa, tous se sont rendus au Novikov restaurant & bar pour fêter l'anniversaire de Thomas comme il se doit, comme on a pu le découvrir avec les stories Instagram qu'ont postées les tourtereaux. Autre bonheur pour l'ancien habitant du sud de la France : sa venue dans C'est que de la télé (C8).

Le futur mari de Nabilla a en effet été choisi pour assurer le rôle de chroniqueur dans l'émission animée par Valérie Benaïm. "Je suis comme Cyril, j'aime énormément le mélange des genres, j'aime la surprise. Je n'ai pas d'a priori sur les gens. Je ne me dis pas que parce qu'untel est issu de la télé-réalité tel autre sera plus intelligent. Il est venu nous voir en disant qu'il avait envie de travailler, d'évoluer et qu'il allait se donner les moyens. Donc je me suis dit qu'on allait tenter l'expérience. (...) Je pense qu'il est assez méconnu comme garçon, ce sera l'occasion de voir que ce n'est pas que le compagnon de Nabilla", a confié la belle animatrice lors d'une interview pour Le Buzz TV de TV Magazine.

C'est que de la télé fait sa rentrée des classes ce mardi 4 septembre 2018, à partir de 17h40. Reste à savoir si Thomas Vergara fera ses premiers pas ce soir.