Thomas Vergara sur les traces de Nabilla : Il intègre une célèbre émission de C8

Thomas Vergara effectuera sa rentrée des classes mardi 4 septembre 2018. Comme l'annoncent nos confrères de Télé Star, le fiancé de Nabilla Benattia a été choisi pour officier dans l'émission C'est que de la télé (C8), animée par Valérie Benaïm à la suite du départ de Julien Courbet pour M6. Il rejoint ainsi Francesca Antoniotti ou Tatiana Laurence-Delarue.

Si c'est la première fois qu'il endossera le rôle de chroniqueur, ce ne sera pas le cas de Nabilla qui fera son retour dans Touche pas à mon poste cette saison. Pour rappel, elle avait intégré la bande de Cyril Hanouna fin septembre 2014. Son expérience s'était toutefois rapidement interrompue à la suite de la fameuse affaire du coup de couteau (pour laquelle elle a écopé d'une peine aménageable de deux ans d'emprisonnement). Depuis, Baba n'avait jamais caché qu'il souhaitait la voir revenir autour de sa table. C'est désormais chose faite et on imagine que la belle brune de 26 ans a hâte de retrouver son rôle de chroniqueuse.

"C'est un exercice qui m'avait plu et que je n'avais pas pu terminer. Ça fait plusieurs années que Cyril m'en parle et cette année, je me sens prête à retourner sur ce plateau. Je pense pouvoir apporter un point de vue, peut-être une expérience dans certains domaines. Je pense apparaître une à deux fois par semaine. Je ferai des allers-retours entre Londres et la France. Avec l'Eurostar, c'est très rapide", confiait-elle en juin dernier lors de son interview pour le Buzz TV de TV Mag.

Au niveau de leur vie privée, Thomas et Nabilla ont également un beau projet. Le 26 août dernier, la nouvelle recrue de C8 a demandé officiellement sa belle en mariage. Un événement que la future mariée s'était empressée de partager sur Snapchat : "Mon chéri m'a fait sa demande en mariage. Je suis trop contente. Il m'a offert la bague, on a prévu une date. Je l'aime plus que tout et franchement, ça me touche trop. C'est juste l'aboutissement que je voulais, dont je rêvais. Et je me dis qu'on n'a pas fait tout ça pour rien et qu'on s'aime encore tellement fort. On a tellement de choses à partager ensemble. Je vous souhaite de trouver votre moitié."