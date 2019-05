Thomas Vinterberg : Mort violente de la fille de 19 ans du réalisateur danois

Cinéaste danois acclamé à Cannes, Thomas Vinterberg (49 ans) est aujourd'hui frappé par le deuil. Selon La Voix du Nord, sa fille est décédée après un accident sur l'autoroute E40 près de Liège en Belgique le 4 mai 2019. Agée de 19 ans, Ida Maria Vinterberg était passagère d'un véhicule conduit par sa mère qui s'est "encastré dans une camionnette à l'arrêt en queue d'un ralentissement dû à une zone de travaux. Une Fiat 500 qui n'a pas freiné à temps est venue percuter le dernier véhicule de la file, puis s'est fait également rentrer dedans par l'arrière par un troisième véhicule impliqué", d'après le site internet du quotidien nordiste. Ce violent accident de la route survenu près de Verviers et Liège, en Belgique, a entraîné la fermeture de l'E40.

La fille du réalisateur de Festen et La Chasse a été tuée sur le coup, sa mère est quant à elle blessée. Les passagers des autres voitures impliquées dans le carambolage souffrent de blessures plus légères. La terrible information du décès de la jeune femme a été donnée par des journaux danois et confirmée par la société de production Zentropa : "C'est avec une grande tristesse que nous devons annoncer que Thomas Vinterberg et son ex-épouse, Maria Vinterberg, ont perdu leur fille Ida Maria Vinterberg à 19 ans dans un accident de la route. Thomas Vinterberg vient de commencer à tourner pour son prochain film et ZENTROPA s'occupe de l'équipe de tournage et des acteurs", indiquait le communiqué de presse de la compagnie. La production du film est reportée à une date ultérieure.

Thomas Vinterberg avait dernièrement dévoilé le film Kursk, dans lequel il a fait tourner Matthias Schoenaerts, Colin Firth et Léa Seydoux. Ce long métrage retrace la tragédie du naufrage du sous-marin russe K-141 Koursk. Il est basé sur le livre d'investigation A Time to Die du journaliste Robert Moore.