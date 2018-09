Thomas Voeckler (Ninja Warrior) éliminé en un souffle : "Le ridicule ne tue pas"

Vendredi 31 août 2018, TF1 lançait la coup d'envoi de la troisième saison de Ninja Warrior. Denis Brogniart et Christophe Beaugrand ont repris les rênes de l'émission et ont accueilli Iris Mittenaere en tant que nouvelle co-animatrice. Parmi les candidats, on pouvait notamment retrouver Thomas Voeckler, l'ancien cycliste professionnel qui fut champion de France en 2004 et 2010. Malheureusement, ce dernier a été éliminé au bout de... 32 secondes. Une déception pour le sportif de 39 ans !

En mars dernier, Thomas Voeckler s'était rendu sur le tournage de Ninja Warrior 3 à Cannes entouré de sa femme et de ses trois enfants. "Mes enfants sont fans de l'émission. Avec la pression qu'ils m'ont mise, je n'avais pas d'autre choix que de dire oui", avait-il déclaré à nos confrères de Télé-Loisirs. Pourtant préparé, l'ex-coureur cycliste n'a pas tenu plus de 32 secondes et a flanché au troisième obstacle. "Mes copains vont me chambrer. Le ridicule ne tue pas, de toute façon, je ne pense pas l'avoir été", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Je n'ai pas d'orgueil mal placé, donc ce n'est pas très grave. Ça m'aurait embêté de tomber au premier obstacle sur un problème d'appui. Là, j'ai lâché, car je ne pouvais plus tenir. Je suis venu sans me prendre la tête. Pour passer un bon moment et ça a été le cas."

Maintenant que sa carrière de cycliste professionnel est derrière lui, Thomas Voeckler est ouvert à toutes propositions pour éventuellement faire de la télévision. "Quand j'étais cycliste professionnel, je ne pouvais pas me permettre ces petits divertissements. On m'a proposé The Island Célébrités. Je ne pouvais pas, car j'étais blessé. Je ne sais pas si j'aurais dit oui, il faut être costaud pour faire cette émission. Par contre, ça me plairait bien de faire Fort Boyard", a-t-il conclu.