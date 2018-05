Thor Bjornsson (Game of Thrones) répond aux moqueries visant sa "petite" amie

Lorsque les amoureux sont interrogés sur la technique à adopter pour s'embrasser, la fit girl s'amuse : "Il se baisse et je me mets sur la pointe des pieds. Ou je réponds juste 'Oh et puis mince, porte-moi !'" De son côté, celui qui vient de tourner la dernière et huitième saison de Game of Thrones essaie de passer outre leurs détracteurs : "Les gens tentent d'être méchants avec moi, ma famille, ma petite amie, tout le monde, confie-t-il. Si quelqu'un m'offense, surtout quand il s'agit de ma famille, je le bloque. Je ne me vexe pas parce que je préfère me concentrer sur le positif. Je suis l'homme le plus fort du monde, qu'est-ce-qu'ils ont réussi, eux ?"