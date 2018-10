Thor Bjornsson (La Montagne dans "Game of Thrones") s'est marié !

Bien connu pour sa participation plus que remarquée à la série à succès Game of Thrones, Thor – de son vrai nom Hafþór J Björnsson – est une véritable star dans le monde du bodybuilding, ainsi que sur les réseaux sociaux. Une telle popularité qui avait aussi poussé ce grand gaillard de 2,06 mètres et 195 kilos à sortir de ses gonds lorsque des internautes avaient critiqué la différence de physique entre sa "petite" amie, et lui. "Les gens ne me demandent pas de se battre en face-à-face. Mais il y a beaucoup de courageux sur internet..., ironise le jeune homme. Personne ne m'a jamais menacé dans la vraie vie mais ça arrive tout le temps sur Facebook et Twitter. Ce sont des guerriers d'internet finalement."