Thor - Ragnarok : Une première bande-annonce... très surprenante

La cool attitude chez les super-héros est définitivement le produit phare du moment. Après Les Gardiens de la Galaxie, Deadpool et Suicide Squad, c'est au tour de Thor de succomber. Pour son troisième opus intitulé Ragnarok, Marvel a dévoilé une bande-annonce funky, rock'n'roll et colorée. Loin de l'esprit sombre que véhicule le Ragnarök, un incontournable de la mythologie nordique qui renvoie à une fin du monde prophétique.

Au son d'Immigrant Song, célèbre titre de Led Zepellin, ce Thor – Ragnarok réalisé par Taika Waititi (Vampires en toute intimité) surprend par ce ton nouveau dans la saga et le côté lourdement coloré. N'oublions pas l'humour, illustré notamment par le premier face-à-face entre Thor (toujours campé par le séduisant Chris Hemsworth) et Hulk (Mark Ruffalo), et quelques séquences qui assurent le spectacle, entre Loki (Tom Hiddleston) qui joue avec des couteaux au ralenti et bien sûr la terrible et attendue Hela, la super-vilaine de ce 3e opus, campée par Cate Blanchett, qui stoppe le Mjöllnir à la seule force de sa main puis ravage Asgard et envoie notre héros en exil forcé.

Également présents au casting, on pourra admirer la jolie Tessa Thompson (Valkyrie), que l'on a pu voir dans Creed et Westworld, Jeff Goldblum (The Grandmaster), Karl Urban (Skurge) et bien sûr Anthony Hopkins (Odin) et Idris Elba (Heimdall).

Thor : Ragnarok, au cinéma le 25 octobre 2017.