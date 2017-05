Thylane Blondeau angélique et boudeuse au Festival de Cannes

"Hâte de rejoindre ma famille L'Oréal", a écrit Thylane en légende d'une photo publiée sur Instagram dans la soirée du mardi 16 mai. Son souhait s'est réalisé mercredi, jour de son arrivée à Cannes. La fille de Veronika Loubry et Patrick Blondeau est logée à l'hôtel Martinez, situé Boulevard de la Croisette, et a retrouvé la ferveur du festival cannois ce jeudi 18 mai, jour de projection pour les films Western et Wonderstruck.

Pour sa venue au Palais des Festivals, Thylane Blondeau a troqué son pull Gucci et ses baskets Yeezy Boost v2 pour une somptueuse robe Dior. Le mannequin de 16 ans formait avec Susan Sarandon, 70 ans, la superstar indienne Deepika Padukone, et enfin l'actrice Julianne Moore (à l'affiche du film Wonderstruck et vêtue d'une robe Haute Couture Chanel) l'armada de L'Oréalistas de sortie.

Comme Elle Fanning hier, Thylane Blondeau a réussi ses premiers pas d'ambassadrice de L'Oréal Paris. La marque française, qui célèbre 20 ans de partenariat avec le Festival de Cannes, y réserve d'autres nombreuses surprises...