Thylane Blondeau : Baiser en boîte de nuit avec son chéri Oscar

Thylane et Oscar sont en couple depuis plus d'un an et vivent leur relation sous l'oeil de milliers d'internautes. Le mannequin a partagé sur les réseaux une nouvelle photo de leur joli duo.

Toujours sur Instagram, Thylane avait célébré le premier anniversaire de sa romance avec Oscar. L'égérie L'Oréal Paris (pour qui elle a défilé au cours de la Fashion Week de Paris) lui avait adressé une tendre déclaration : "Je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie tous les jours ! Les mots ne décriront jamais à quel point je t'aime et à quel point tu comptes pour moi ! Merci de m'aimer et de toujours bien t'occuper de moi ! Je t'aime pour toujours."

