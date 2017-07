Thylane Blondeau en couple ? Elle présente son "boyfriend", un très beau garçon

"Pas le temps pour les histoires d'amour" nous disait la belle Thylane, du haut de ses 15 ans. C'était en mai 2016. Entre temps, la fille de Veronika Loubry et de l'ex-footballeur Patrick Blondeau a changé son statut Facebook de célibataire à en couple. Et aujourd'hui, le visage de L'Oréal Paris s'affiche avec son amoureux, notamment sur Instagram où elle multiplie les posts...

Son nom ? Mano Lougassi. Le jeune homme fêtera ses 17 ans le 9 septembre prochain et connaît Thylane depuis au moins plus d'un an. En effet, sur la plateforme social Ask, il y a environ, le beau gosse d'origine italo-libanaise se disait déjà en couple avec la jeune mannequin et actrice devenue égérie du nouveau parfum Lolita Lempicka, Mon premier parfum.

Et aujourd'hui, les deux tourtereaux s'affichent in love ! "Dites bonjour à mon meilleur ami, mon jumeau, mon autre moitié et mon boyfriend", écrivait la jeune femme de 16 ans sur Instagram, fin mai. Le 15 juillet, elle postait une photo d'eux deux au bord d'une piscine, celle du Nikki Beach de Saint-Tropez. Sur sa page Instagram, Mano ne manque pas une occasion de parler de sa chérie, allant jusqu'à poster une photo d'elle dormant, le pouce à la bouche.