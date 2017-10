Thylane Blondeau et Noé Elmaleh, stars du défilé "secret" de Dolce & Gabbana

Pour cette collection d'eveningwear, de costumes et de robes de soirée, Domenico Dolce et Stefano Gabbana désiraient offrir un petit air de bal des débutantes et de grande première de cinéma à leur présentation en glissant parmi leurs mannequins de nombreux fils et filles de. Outre Thylane et Noé, il fallait compter sur Anais Gallagher (17 ans, fille de Noel Gallagher), Théodore et Melusine Ruspoli (dont le père Alessandro Ruspoli incarnait l'aristocratie "Dolce Vita" italienne), Amelia Windsor (ancienne débutante, âgée de 22 ans et 36e dans l'ordre de succession au trône britannique) ou Cameron Dallas (ex-star de Vine et héros de sa série Netflix, Chasing Cameron). Ce dernier a défilé au bras de Sonia Ben Ammar, magnifique jeune femme de 18 ans, fille du producteur Tarak Ben Ammar et de l'actrice Beata Ben Ammar, que l'on a vue dans le film Jappeloup ou dans la comédie musicale 1789 : Les Amants de la Bastille. Elle fut aussi un temps la compagne de Brooklyn Beckham. Dolce & Gabbana avaient également invité la fille aînée de Jamie Foxx, Corinne (23 ans), qui fut Miss Golden Globe en 2016, ainsi que Brandon Thomas Lee (21 ans), fils aîné de Pamela Anderson et Tommy Lee, qui défilait au bras de la jeune actrice autrichienne Coco König (Assassin's Creed). Nombre d'entre eux avait déjà collaboré avec la griffe italienne.

Un doux parfum de jeunesse dorée flottait dans l'air...