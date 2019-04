Thylane Blondeau fête ses 18 ans sans son père : "il m'a laissé tomber"

"Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ma mère bien sûr, mais aussi à mon beau-père, qui est entré dans ma vie il y a trois ans, a-t-elle expliqué. Je n'ai jamais eu une relation proche avec mon papa et je suis contente d'avoir un homme sur qui compter, qui me conseille et accepte de jouer ce rôle." La jolie brune poursuit alors, concernant son père : "Ça fait trois ans qu'il m'a laissé tomber, je n'ai plus de ses nouvelles. Il ne m'a même pas envoyé un message pour mon anniversaire. Il savait pourtant que j'avais besoin de lui."

En s'appuyant sur sa famille, surtout sa mère qui gère sa carrière, Thylane Blondeau diversifie ses activités depuis Los Angeles, où elle réside pour son travail. Tout en continuant sa carrière de mannequin avec l'agence IMG Models, celle qui a été élue "plus beau visage du monde 2018" a lancé une marque de vêtements de sport baptisée Heaven May. Elle envisage également de donner suite à ses débuts d'actrice pour une série américaine et prépare un projet de film pour 2020.