Thylane Blondeau : Hommage à sa mère, Véronika Loubry émue

Journe de la femme ...merci ma fille pour ce message ..(j'ai encore pleur...) merci @lorealhair @iamconstantin pour vos initiatives concernant ce sujet ...#womensday ps: ma fille garde cette candeur et cette fracheur oui tu es encore " petite " mais tellement grande en mme temps .. Et je t'aime tellement...#grateful .. Heureuse de contribuer faire de toi une femme forte ... #vivenouslesfemmes #journeedelafemme

