Thylane Blondeau : Nouveau succès pour la séduisante Lolita

Après être devenue à seulement 16 ans la plus jeune ambassadrice de la marque l'Oréal Paris, Thylane Blondeau, fille de l'ancien footballeur Patrick Blondeau et de l'ex-animatrice Véronika Loubry, vient de décrocher un nouveau contrat pour une grande maison. Et pas n'importe laquelle puisque c'est avec la marque de parfum Lolita Lempicka que la pétillante jeune femme a signé !

En témoigne une splendide photo, extraite de la nouvelle campagne de publicité de la griffe française, publiée sur sa page Instagram. Thylane est la nouvelle égérie du mythique Mon Premier Parfum qui célèbre sa 20e année d'existence. A cette occasion, la fragrance sera disponible dès le 1er juillet et en exclusivité dans les magasins Nocibé.

"Je suis tellement excitée à l'idée d'être le nouveau visage de Lolita Lempicka", s'est-elle réjouie en légende du cliché qu'elle a partagé avec ses 1,3 million d'abonnés.

"Thylane est complètement dans cette période entre la jeune fille et la femme, quand on est encore dans le rêve, dans l'idée d'être ce qu'on n'est pas encore. Sa beauté est unique et évidente, mais quelque chose d'autre transparaît de son attitude, d'innocent et d'intense, il y a une vraie sincérité sur son visage. Elle est unique. Elle a ce supplément d'âme qui rend la maladresse touchante, voire poétique. Elle m'a beaucoup touchée, le parfum l'a touchée, c'est une vraie rencontre, je pense que ça va se ressentir", a fait savoir Josiane Maryse Pividal, fondatrice de la maison Lolita Lempicka, par le biais d'un communiqué de presse.