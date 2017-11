Tia Mowry : La star de Sister, Sister est à nouveau enceinte !

Tia Mowry a posté une photo prise chez elle, sur laquelle on peut la voir soulevant son t-shirt pour laisser apparaître un joli ventre rond, annonciateur d'une nouvelle grossesse. L'actrice pose aux côtés de son mari Cory Hardrict et de leur fils Cree, aujourd'hui âgé de 6 ans. Elle n'a pas donné de détails sur ce second enfant à venir, comme le sexe ou la date prévue pour l'accouchement, se contentant seulement d'ajouter un petit émoji en forme de coeur.

Tia Mowry a multiplié les rôles sur le petit écran ces dernières années, jouant notamment dans la série The Game. L'an passé, c'est au cinéma qu'on pouvait la voir dans le film Barbershop : The Next Cut.

Thomas Montet