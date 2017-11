Tiffani Thiessen : D'autres enfants ? "C'est fini" et elle explique pourquoi...

A 43 ans, Tiffani Thiessen, ex-star de la série culte Sauvés par le gong, est une maman comblée. L'actrice américaine a deux enfants et ne compte pas agrandir sa famille. Elle l'a confié lors d'un évenement à Los Angeles, le 5 novembre 2017.

Interrogée par Us Weekly, en marge de la 18e édition de la Mattel Party, organisée au Mattel Children's Hospital UCLA, Tiffani Thiessen a affirmé qu'elle n'est pas prête pour d'autres enfants. "Non ! On a en a fini. Fini", a-t-elle lâché. L'actrice, mariée à Brady Smith, n'a pas caché que c'est difficile d'être maman. "Etre mère, ça a ses hauts et ses bas, c'est un peu les montagnes russes. J'en ai deux et je me sens bénie. J'ai les mains déjà assez prises comme ça, mais il y a des gens qui en ont cinq ou six alors en comparaison, ça a l'air simple pour moi", a-t-elle ajouté.

Tiffani Thiessen, maman de la craquante Harper (7 ans) et du petit Holt (2 ans), avait amusé ses fans l'an passé en rappelant qu'à cause de la grossesse, sa vie sexuelle avait été chamboulée. "Mon pauvre mari n'a pas touché mes seins depuis six ans. Je me sens mal pour lui. Il est en mode : 'Quand seront-ils à nouveau à moi ?' et moi je suis du genre : 'Ouais, bah probablement quand ils seront à nouveau fermes et à leur place après m'être occupée de deux enfants !", avait-elle raconté.