Tiffany et Justin (Mariés au premier regard) : Leur salaire révélé

Justin et Tiffany ont fait leur retour à la télévision, une apparition qui a pu surprendre leurs fans. Ce n'est pas sur M6 que le couple révélé dans la première saison de Mariés au premier regard est intervenu, mais dans le JT de 20h de TF1.

Dans son édition du 13 juin 2019, le journal télévisé a notamment évoqué la baisse des impôts annoncées mercredi dernier par Édouard Philippe, le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Au cours du reportage, des personnes étaient interrogées sur la manière dont elles allaient utiliser leur supplément de pouvoir d'achat. Et, dans un magasin de jouets, les journalistes ont retrouvé Justin et Tiffany. Très vite, ils précisent que les tourtereaux accueilleront prochainement leur deuxième enfant.

Certains ont ensuite appris que l'un était professeur de sport et l'autre puéricultrice. En moyenne, à eux deux, ils gagnent 4 000 euros net par mois. Ils devraient donc voir les impôts baisser de 180 euros, une situation qui ne changera pas grand-chose à leur quotidien comme l'a expliqué Justin. "180 euros à l'année, je ne pense pas qu'on le sente vraiment. 180 divisé par 12, ça fait 15 euros par mois, c'est même pas un ciné à deux... C'est vraiment négligeable", explique Justin. Et son épouse d'ajouter : "Cela va passer inaperçu, je pense."

Pour rappel, Tiffany a officialisé sa deuxième grossesse le 6 juin 2019. Pour annoncer la bonne nouvelle, les amoureux ont pris la pose avec leur fille Romy (née le 14 juillet 2018), tous vêtus de blanc. "Je vais être grande soeur..." puis "Décembre 2019", pouvait-on lire sur les T-shirts du bébé et de ses heureux parents.

Justin et Tiffany ont tous deux participé à la première saison de Mariés au premier regard. Ils pensaient se marier respectivement avec Thomas et Valentine grâce à l'émission. Mais ces relations ont été un échec. Et ils sont finalement tombés dans les bras l'un de l'autre.