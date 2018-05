Tiffany et Justin (Mariés au premier regard) : Premières photos de leur mariage

Tiffany et Justin sont sur un petit nuage. Les deux candidats de la première saison de Mariés au premier regard (M6) se sont mariés ce week-end comme l'a annoncé Télé Loisirs en exclusivité. Une nouvelle confirmée par les tourtereaux, dimanche 6 mai 2018.

En Insta Story, la jeune femme a partagé une photo sur laquelle on la voit dans une belle robe rose pastel pailletée, une couronne de fleurs dans les cheveux. Elle a également dévoilé leurs alliances et partagé des vidéos d'un déjeuner avec leurs proches. "Ce week end on a vécu un rêve éveillé. On va redescendre petit à petit de notre nuage avant de partager ce moment inoubliable avec vous. Merci pour tous vos messages. Appelez-moi Mme G", a-t-elle ensuite écrit sur Instagram, avant de partager une photo d'elle en belle robe blanche, au côté de Justin. Un bonheur qui fait plaisir à voir.