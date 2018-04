Tiffany (Koh-Lanta) amincie après le tournage : "Le plus dur, c'était..."

Participer à Koh-Lanta All Stars (TF1) était loin d'être facile pour Tiffany. La belle blonde, éliminée au cours de l'épisode diffusé le 13 avril 2018, a admis avoir vécu une aventure compliquée. Elle s'est ensuite confiée sur son rapport à son corps.

Qu'est-ce qui était le plus difficile cette année ?

Tout est plus difficile qu'une première aventure. Les épreuves sont plus compliquées et sur le camp des Rouges, on a pas eu de feu pendant dix jours. Ça fait beaucoup, il faisait très froid la nuit. Et ensuite le déluge sur l'île de l'Exil, c'était le pompon. Plus de 12 heures de pluie, on perd le feu... C'était horrible.

Combien de kilos avez vous perdu ?

Il me semble que j'en ai perdu 5, mais j'ai tout repris (rires). J'essaie de ne pas reprendre plus que ce que j'ai perdu, c'est la guerre en ce moment. C'est difficile parce que j'ai l'impression que tout ce que je mange, mon corps veut le stocker. Le problème c'est que j'adore manger et quand on rentre, on se jette sur la nourriture. En rentant, j'étais tout le temps la tête dans mon frigo. Maintenant j'essaie de faire attention.

Pas trop difficile de retourner à la vie réelle après ça ?

C'est toujours compliqué, car on est coupés du monde. Et Koh-Lanta nous manque. Mais le plus dur était de gérer le sport et la nourriture. Je voulais faire des exercices, mais mon corps me disait non.

