Tiffany (Koh-Lanta) : Le candidat relou avec qui elle ne (re)partirait pas

Tiffany ne garde pas un bon souvenir de son voyage en Turquie. À cette occasion, la candidate de Koh-Lanta All Stars (TF1) devait prendre une correspondance et a eu une mauvaise surprise. "Je partais en Turquie et il devait y avoir une correspondance. Je suis passée par hasard et j'ai vu ma valise qui était là, alors qu'elle aurait dû être dans l'avion, direction la dernière destination. J'ai donc emporté ma valise et je suis arrivée à l'entrée de l'avion en disant que ma valise devait être en soute", nous a-t-elle confié dans le cadre de notre interview "Around the world".

Et, après avoir confié qu'elle avait 15-16 ans quand elle a rencontré son premier amour de vacances, la belle blonde – connue du grand public grâce à Koh-Lanta Fidji – a révélé avec quel candidat elle n'aimerait pas partir en vacances : "Je n'aimerais pas du tout partir en vacances avec Alban. Je l'adore, mais non, trop c'est trop. Il est relou, il est relou." Enfin, Tiffany a révélé que, selon elle, l'objet indispensable sur une île déserte était une machette et qu'elle serait être à tout pour ne pas mourir de faim : "Je ferais tout ce qui me passerait par la tête. J'ai connu la faim et je ne veux plus la revivre."

