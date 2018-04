Tiffany (Koh-Lanta), "le moral au plus bas" : "J'ai un peu baissé les bras"

Fin d'aventure pour Tiffany. La jeune femme a été éliminée de Koh-Lanta All Stars (TF1) à l'issue de son duel contre Raphaële. Au lendemain de son départ, la belle blonde s'est confiée à Purepeople.

Lors de votre duel, vous avez craqué. Avez-vous pensé à abandonner ?

Non, jamais de la vie. Au milieu du jeu, je pense que j'ai un peu baissé les bras quand j'ai vu qu'elle était en avance sur moi. Mais j'ai quand même essayé de me remotiver, même si ce n'était pas facile psychologiquement avec tout ce que je venais d'enchaîner ces derniers jours. C'est juste que pendant le duel, j'avais le moral au plus bas. J'étais très fatiguée, je n'étais pas du tout concentrée, un peu perdue et déboussolée. Je pense que ce n'était pas un duel pour moi. Et je regardais aussi tout ce que faisait Raphaële. Plus je la voyais avancer, plus je me disais que c'était fini pour moi.

Vous aviez peur de décevoir votre famille ?

J'ai toujours peur de décevoir et de mal faire les choses. Sur le moment, je suis très déçue car je voulais au moins aller jusqu'à la réunification. Je savais que ça allait être difficile de faire aussi bien que la première fois [elle était allée jusqu'aux poteaux, NDLR], mais je pense être partie trop tôt. Et je suis partie sur un collier, par surprise.

Vous en voulez à Clémentine ?

C'était bien joué de la part de Clémentine. Je ne lui en veux pas, c'est un jeu. Elle a très bien joué et j'aurais fait la même chose à sa place.

Sur Twitter, certains internautes se sont demandé s'il y avait quelque chose entre Dylan et toi. Une réponse ?

(Rires). C'est vrai que je lui ai demandé son âge lors de l'épreuve du paresseux, c'était la première fois qu'on se parlait. On en rigole aujourd'hui car je le revois à l'extérieur, on s'adore. Et il m'a choisie la première dans la nouvelle équipe parce que pour lui, j'étais une guerrière, ça m'a touchée. Mais il n'y a rien entre nous. C'est un très bon ami à moi. Dès que je mets une photo ou autre avec un garçon, tout de suite ça parle, c'est drôle.

Chez les Rouges, Javier a créé un faux collier pour induire Nathalie en erreur. C'est une chose que vous cautionnez ?

D'un côté, ça montre que Javier est un grand stratège et que tout le monde est près à tout pour aller au bout, et d'un autre, ça ne se fait pas par rapport à Nathalie. Je n'aurait pas du tout aimé être à sa place et être prise pour une c*** devant tout le monde. Mais ce n'était pas à nous de le dire à Nathalie, je pense.

Nathalie en voulait à tous les Rouges de le lui avoir caché...

Jérémy le lui a dit oui, et c'est parfait pour lui stratégiquement. Il a dû se dire qu'il y avait quelque chose à faire avec Ludovic, Candice et Nathalie.

Que penses-tu de cette alliance justement ?

Il a très bien fait de faire cette stratégie. Maintenant, j'étais un peu étonnée d'entendre ses réactions face à Cassandre. Je pense que dès que Candice est arrivée dans son équipe, il s'est mis de son côté.





