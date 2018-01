Tiffany (Mariés au premier regard) enceinte de Justin : Leur annonce originale !

Les tourtereaux n'avaient pas caché leur envie de devenir parents. Au cours d'un entretien accordé au Parisien mi-novembre, Tiffany avait confié : "On a un projet de bébé, mais d'ici à trois ans et demi." L'heureux événement est arrivé bien plus tôt.

Pour rappel, Tiffany et Justin pensaient se marier respectivement avec Thomas et Valentine grâce à Mariés au premier regard. Mais chacune de ces relations ayant été un échec, ils sont finalement tombés dans les bras l'un de l'autre. Et depuis, ils filent le parfait amour.