Tiffany (Mariés au premier regard) enceinte et hospitalisée: "Sous surveillance"

Fin de grossesse difficile pour Tiffany. La candidate de Mariés au premier regard (M6) a en effet révélé le 13 juin 2018 que tout n'était pas rose. "Rétention d'eau, nuits blanches, contractions... Les joies de la fin ! Et de ne plus pouvoir rien faire avec ce ballon énorme...", écrivait-elle sur Instagram. Après quoi, elle s'est fait plus discrète sur les réseaux sociaux, de quoi inquiéter ses fans.

Jeudi 28 juin 2018, la femme de Justin a donc donné de ses nouvelles. Si elle a admis être sous surveillance, la future maman a assuré que le bébé et elle se portaient bien. "Pour répondre à vos messages (vous avez un 6e sens). En effet, moins présente car demoiselle est (un peu trop) pressée de sortir. On reste sous surveillance, mais rien de grave. Merci pour vos messages", a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle forme un coeur avec ses mains, posées sur son ventre. Et, on peut observer que Tiffany est à l'hôpital.