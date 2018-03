Tiffany (Mariés au premier regard) enceinte : Impressionnant baby bump en bikini

Tiffany attend un heureux événement. La candidate de Mariés au premier regard (M6) est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec Justin. Et régulièrement, la belle brune dévoile des moments de leur quotidien qui, pour le moment, est consacré à leur futur bébé.

Les tourtereaux ont publié des photos de la chambre de leur fille par exemple. Après l'effort (car ils ont réalisé des travaux pour que le nid douillet de leur princesse soit prêt), le réconfort. Tiffany et Justin se sont rendus à la piscine. L'occasion pour leurs abonnés de découvrir l'impressionnant baby bump de la jeune femme. Elle portait un bikini, difficile donc de le louper !

Si elle accepte de partager quelques informations concernant son bébé, Tiffany met un point d'honneur à ne pas dévoiler son prénom. Elle a simplement précisé qu'il contenait la lettre R, mais a promis de ne pas en dire plus. La future maman ne compte également pas exposer son bout de chou sur les réseaux sociaux : "Pour résumer on a choisi de s'exposer et c'est pas tous les jours simples, notre bébé n'a rien demandé :) Donc on mettra des petites photos mais son visage ne sera pas publié en photos :)"