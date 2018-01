Tiffany (Mariés au premier regard) enceinte : Sa réponse cash aux critiques !

Tiffany et Justin filent le parfait amour depuis leur rencontre lors de la saison 1 de Mariés au premier regard (M6). Sur les réseaux sociaux, les amoureux ont d'ailleurs annoncé une heureuse nouvelle : la grossesse de la jolie brune ! Depuis, elle a livré quelques détails.

Les internautes, curieux, ont eu l'occasion d'en apprendre un peu plus. Ainsi, Tiffany a publié sur Instagram une photo d'elle et Justin en légende de laquelle elle s'est exprimée. Elle révèle alors être enceinte de trois mois et que le bébé devrait pointer le bout de son nez en août 2018. Plus encore, la future maman indique connaître le sexe et le prénom de son futur enfant "mais pour le moment c'est top secret".

Si ces informations ont ravi les fans du couple, certains ont quant à eux estimé que Tiffany et Justin ne pouvaient pas en savoir autant à ce stade-là de la grossesse. Agacée par ces critiques, la jeune femme a fini par répliquer en story.

"Ce n'est pas possible que tu sois à 3 mois", "Ce n'est pas pour août", "Tu ne peux pas connaître le sexe", "Ils sont habillés en bleu c'est un garçon", "Si tu le sais déjà c'est une fille"... Tiffany a d'abord listé les différentes remarques des internautes. Et de répondre : "Merci chers abonnés apprentis obstétriciens mais je pense être la mieux renseignée sur ma grossesse. Mieux vaut en rire hein..."